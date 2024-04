Botte e furti a Fontivegge. In tre finiscono nei guai

Furti e botte. Fontivegge torna a essere al centro dell’attenzione sul fronte della sicurezza. Due episodi distinti che si sono conclusi con tre denunce totali, a carico dei presunti responsabili. Sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso un tunisino di 45 anni e un italiano di 49, ritenuti responsabili dell’aggressione a colpi di bottiglia ai danni di un ghanese di 26 anni. Gli agenti della squadra volante erano intervenuti nell’area della stazione per la segnalazione di una lite. Lite che i poliziotti hanno ricostruito analizzando rapidamente i filmati delle telecamere di video sorveglianza. Dai filmati è emerso come il 26enne, in stato di ubriachezza, avesse importunato in maniera piuttosto evidente una donna, come il ragazzo già conosciuta alle forze dell’ordine. In risposta alle molestie, in base ai video sono arrivate le botte. I due denunciati, infatti, sono stati riconosciuti nelle immagini mentre aggredivano il 26enne, arrivando a colpirlo alla testa con una bottiglia. Il giovane ghanese ha riportato lesioni guaribili in due giorni. I due presunti responsabili sono stati identificati e rintracciati, entrambi hanno precedenti a loro carico, a cui si aggiunge questa denuncia.

Per furto e possesso di atti a offendere, invece, è stato denunciato un 28enne nigeriano, accusato di aver rubato il portafoglio di una donna di 78 anni. L’episodio si è verificato nella zona di Fontivegge. L’anziana, che si era subito accorta della mancanza del portafoglio, aveva denunciato l’accaduto alla polizia che, anche in questo caso, ha potuto fare affidamento ai video delle telecamere di sicurezza, riuscendo a ricostruire il momento del furto e dare un volto al presunto responsabile, il nigeriano appunto, già conosciuto perché a suo carico ha una lunga serie di precedenti. Una volta dato un nome al presunto responsabile, è iniziata la ricerca che si è presto conclusa. In piazza del Bacio, infatti, gli agenti hanno rintracciato il sospettato. All’interno della sua borsa è stato ritrovato un paletto accumunato di 28 centimetri, un’arma a tutti gli effetti. I poliziotti sono poi stati avvicinati da un vigilantes che ha consegnato loro un portafoglio, risultato essere lo stesso sottratto all’anziana, ritrovato vicino a un cestino dell’immondizia. Mentre il 28enne è stato denunciato, l’anziana è andata di persona riprendere il portafoglio e a ringraziare gli agenti.

