Botta e risposta tra Kenny e Masselli

"Dal Governo 15 milioni per rilanciare il territorio ternano", esulta il candidato sindaco del centrodestra, Orlando Masselli. "Risorse insufficienti e già previste; dimenticate le piccole e medie imprese", replica a distanza il candidato sindaco Josè Kenny (Pd e liste collegate). E’ scontro su entità e criteri di assegnazione dei fondi per l’Area di crisi complessa. "Passiamo subito dalle parole ai fatti – afferma Masselli – dopo che nei giorni scorsi il ministro Urso aveva annunciato provvedimenti in tal senso. Le promesse sono e saranno mantenute, sfruttando il filo diretto che soltanto la nostra coalizione può garantire con il Governo. Terni riparte e noi stiamo già lavorando in questa direzione".

Di tutt’altro avviso Kenny: "Ennesima occasione persa per un Governo che non mette in campo risorse aggiuntive rispetto a quelle già annunciate sulla legge 181, rifinanziata per soli 10 milioni contro i 20 precedenti e appetibili solo per le grandi imprese, dimenticando le piccole e medie aziende, oltre quelle artigiane. I finanziamenti, infatti, si riferiscono ad investimenti sopra il milione di euro, inservibili per le pmi ternane. Per dare una segnale concreto e non fare elemosina elettorale sarebbe servito non solo il raddoppio dei fondi 181, finalizzati allo sviluppo sostenibile di Ast, ma anche alla riqualificazione del comparto chimico a partire da Eni-Novamont, Beaulieu, Treofan, nonché un impegno della Regione ad integrare tali risorse mettendo a disposizione almeno altri 50 milioni".