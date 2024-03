Botta e risposta sullo stato d’emergenza

All’indomani della proroga dello stato di emergenza per il sisma 2023, deciso l’altro ieri dal Consiglio dei ministri, c’è chi gode e chi critica. Tra i primi Annalisa Mierla, vicesindaco umbertidese che sui social dichiara: "È una grande notizia. Questo mette in sicurezza i Contributi di assistenza straordinaria (Cas) per tutte le famiglie le cui case sono l’inagibili e autorizza la proroga della sospensione dei mutui da parte delle banche. È ciò che aspettavamo. Passo dopo passo, giungeremo presto alla ricostruzione delle nostre case". Diversa la posizione del Pd che con il consigliere regionale Tommaso Bori attacca: "Il governo Meloni continua ad ignorare le richieste dei terremotati di Perugia e Umbertide, evitando di prendere la decisione più utile, ovvero quella dell’inserimento del cratere del 2016. L’Esecutivo Meloni ancora una volta non risponde ai cittadini ed il centrodestra non è in grado di far valere le esigenze della gente con i rappresentanti nazionali dei propri partiti. Ricordiamo infatti che il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione nella quale, tra le altre cose, si impegnava la Giunta Tesei ad estendere l’ambito di applicazione delle norme emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 Comuni di Perugia e Umbertide, in modo che le popolazioni potessero tornare il prima possibile nella loro case evitando lo spopolamento delle zone colpite. Per ora c’è solo la prosecuzione dello stato di emergenza che è un palliativo, perché servono molte risorse per adottare una serie di misure necessarie".

