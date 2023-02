Botta e risposta in Provincia

Il Campus Leonardo Da Vinci - e i lavori che da mesi lo stanno interessando - ancora nel “mirino“ del consigliere provinciale Giovanni Dominici (foto). Nei giorni scorsi è stata infatti discussa in Consiglio provinciale una interrogazione presentata dall’esponente leghista in merito all’opera di ampliamento dell’istituto in cui si chiede uffici dell’Ente di effettuare un sopralluogo per valutare lo stato dei lavori, nell’ottica di spingere la ditta esecutrice ad "aumentare il numero degli operai in modo da velocizzare i tempi e terminare i lavori entro i sei mesi previsti dall’ultima proroga". A rispondere Erika Borghesi, consigliera provinciale del Pd con delega all’edilizia scolastica: "Il 10 gennaio – ha dichiarato – mi sono recata personalmente a parlare con la ditta esecutrice, la quale mi ha dato ampie rassicurazioni per il prosieguo dei lavori, affermando che entro febbraio saranno realizzati i laboratori al piano semi interrato". E ancora: "Ho chiesto alla ditta di accelerare i tempi, mentre il dirigente scolastico ha rappresentato l’esigenza di avere a disposizione presto i laboratori. Con il Campus abbiamo sempre condiviso intenti e fattiva collaborazione. In questo momento il tessuto imprenditoriale accusa varie difficoltà e si evidenzia una sofferenza diffusa nei cantieri. Tengo a precisare comunque che la Provincia sta, per quanto di sua competenza, cercando di gestire al meglio i lavori di ampliamento del Campus. Il consigliere Dominici ha rilanciato chiedendo assicurazioni precise all’Ente sui tempi reali previsti per la conclusione dei lavori.

Pa.Ip.