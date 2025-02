Boscaiolo travolto dall’albero. Condizioni ancora gravissime

CITTÀ DI CASTELLO - Sono ancora gravissime le condizioni del ragazzo di 29 anni rimasto ferito mentre era al lavoro come boscaiolo in una zona impervia di Monte Santa Maria Tiberina. Il 29enne, di nazionalità straniera, nella mattina di giovedì mentre svolgeva un’operazione di disboscamento sarebbe stato colpito da un albero in caduta durante il taglio, riportando traumi molto gravi alla testa. L’incidente sul Monte Favalto, dov’erano al lavoro due squadre. Sul posto per soccorrere l’uomo è arrivato l’elisoccorso Nibbio con i tecnici del Sasu per il recupero del ferito, poi trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in codice rosso per un trauma cranico e in coma. Con il Sasu anche un equipaggio del 118 dell’ospedale di Città di Castello e i carabinieri della locale stazione. Gli accertamenti per icostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono condotti dai carabinieri forestali.