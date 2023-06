Borse di studio ’Ugo Tonci’ Ecco i premiati

GUBBIO – In Comune si è svolta ieri una cerimonia significativa per i valori che assomma: la consegna delle Borse di Studio ’Ugo Tonci’, riservate a istituti scolastici superiori eugubini e relative all’anno scolastico 2021-22. Una iniziativa promossa dall’Avis per ricordare un apprezzato insegnante prematuramente scomparso, impegnato nell’Associazione con iniziative che ne fanno favorito sviluppo ed attività. Sulla base della graduatoria stilata dalla commissione presieduta dal professor Alessandro Pauselli, sono risultati vincitori per il polo scolastico”Giuseppe Mazzatinti”: Alessio Bagagli, Giulia Cecchini ,Elisabetta De Gennaro, Alessandra Fratini, Luca Morelli, Alessio Nicchi, Lorenzo Ranghiasci. Per il polo scolastico “Cassata-Gattapone”: Gaia Bellucci, Lucrezia Martelli, Flavio Merli . I premiati sono anche giovani donatori di sangue iscritti all’Avis eugubina.