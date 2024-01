Borse di studio nel ricordo di Silvana e Flavio

CITTÀ DI CASTELLO – Due borse di studio in ricordo di mamma-coraggio Silvana Benigno e di Flavio Paladino, suo suocero e storico consigliere di amministrazione della Scuola Bufalini. Mercoledì 24 gennaio alle ore 11 nella sala congressi Officina della Lana del Centro di istruzione Bufalini è in programma l’iniziativa - aperta a tutti - dal titolo "L’eredità viva"- promossa grazie all’impegno delle famiglie Benigno e Paladino. Il tutto avverrà nel contesto scolastico e di formazione, che in passato - dal 1973 fino al 1992 - ha visto proprio il suocero di Silvana, Flavio, impegnato per quasi 20 anni all’interno dello storico istituto tifernate, oggi polo per l’istruzione. Lo stesso istituto aveva ospitato anche Silvana per il conseguimento del diploma di aiuto-cuoca durante un corso gastronomico. La solidarietà e il sociale dunque che in questa occasione si uniscono nel ricordo. Conduce l’iniziativa il giornalista Massimo Zangarelli.