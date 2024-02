Borse ’Cestini-Polenzani’. Tutti i nomi dei premiati

CITTÀ DI CASTELLO – Carlo De Martinis, Celeste Saltanocchi e Martina Mossa dell’Istituto Tecnico Franchetti Salviani; Stella Cardellini, Jada Leandri e Cristina Bernini del Liceo Statale Plinio il Giovane; Valentina Bastianoni e Anna Maria Polchi del Liceo Economico Sociale San Francesco di Sales; Sofia Simoncini e Laura Coletti dell’Istituto Patrizi Baldelli Cavallotti. Sono i ragazzi che si sono diplomati nel 2023 nelle scuole di Città di Castelo e hanno ricevuto le dieci borse di studio da mille euro ciascuna, intitolate dal Comune alla memoria di Rossella Cestini ex assessore e molto impegnata nel mondo dei giovani e Sergio Polenzani storico preside del Liceo Plinio. "La ‘passionaria’ Rossella e il ‘costruttore di generazioni’ Sergio sono due esempi positivi, due giganti della società tifernate uniti dall’amore per i giovani e per la scuola", hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri, aprendo l’iniziativa nella sala del consiglio comunale con un abbraccio ai familiari presenti, il marito e il figlio di Rossella, Claudio e Alessio Tomassucci, e la figlia di Sergio, Francesca Polenzani: "Il babbo è stato una grande persona, un educatore che ha dedicato la propria vita ai giovani, credendo sempre in loro con una grandissima fiducia e con l’idea che fossero una risorsa positiva per il futuro della comunità", ha sottolineato Francesca. A ricordare "una Rossella generosa e instancabile, entusiasta, che nella società, in politica e nelle istituzioni si è sempre impegnata per aiutare le donne, i giovani, le persone bisognose" è stato il marito Claudio Tomassucci, che ha rimarcato in particolare "la tenacia e la passione con cui ha sempre combattuto per difendere la scuola di Città di Castello su tutti i tavoli".