Borsa di studio Mearelli ai liceali del “Donatelli“

TERNI - Nella ricorrenza del suo compleanno, ieri sono state assegnate le borse di studio in ricordo di Fabrizio Mearelli, dipendente della sezione di Terni di Confindustria Umbria Servizi, prematuramente scomparso. Il riconoscimento è stato attribuito a una studentessa e a uno studente del Liceo scientifico “Renato Donatelli”, lo stesso frequentato da Mearelli. Si tratta di Bianca Marini e Alessandro Gargagli, delle classi 5aD e 5aB, che hanno ottenuto risultati scolastici eccellenti al termine del quarto anno di liceo. Ciascuno dei due studenti ha ricevuto una targa e un premio di 500 euro.

I riconoscimenti sono stati consegnati dai familiari di Fabrizio Mearelli: la moglie Simona Cavalli con i figli Tommaso e Michele. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria Marco Centinari, il presidente di Confindustria Umbria Servizi Marcello Serafini, il direttore generale Simone Cascioli e la dirigente scolastica del “Donatelli” Luciana Leonelli, oltre ai dipendenti dell’associazione e delle società del sistema confindustriale colleghi di Fabrizio e una delegazione di studenti.

"Siamo grati a Confindustria Umbria – ha detto Simona Cavalli – per questa iniziativa che, ogni anno, ricorda Fabrizio con un gesto concreto sostenendo il percorso di chi, con determinazione e passione, sta costruendo il proprio futuro. Condividere questo momento con i colleghi di lavoro e gli allievi della scuola frequentata da Fabrizio, è per noi familiari motivo di grande emozione e riconoscenza".