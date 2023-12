Borsa di studio finanziata dalla Fai Cisl

TERNI Proiettato per la prima volta in Umbria, nella sede ternana dell’Arpa, il docufilm “Scusa Italia” di Giovanni Panozzo, prodotto dalla Fai-Cisl. "La pellicola - spiega il sindacato – raccoglie storie e testimonianze di lavoratori e lavoratrici incontrate in un viaggio simbolico". Il docufilm, con i suoi episodi su lavoro, legalità, inclusione, rigenerazione ambientale, è approdato in Umbria in occasione del consiglio della Fai-Cisl umbra, alla presenza di oltre 50 studenti dell’Its Umbria Made in Italy, accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate. Il segretario regionale Simone Dezi ha sottolineato la crescita in regione del settore agroalimentare ed ha annunciato il finanziamento, da parte del sindacato, di una borsa di studio di 800 euro finalizzata a sostenere il miglior progetto, selezionato dall’Arpa, per il corso “Tecnologie verdi per il risanamento e il miglioramento delle aree urbane e periurbane”, dell’indirizzo in Biotecnologie. Ha presentato l’iniziativa la responsabile dell’Its, Giorgia Menciotti. Intervenuto anche il segretario nazionale Onofrio Rota.