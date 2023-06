Bori (Pd) incalza: "Adesso la Regione faccia chiarezza"

Tra le tante vertenze del territorio c’è anche quella delle acque minerali e degli stabilimenti di San Gemini e Acquasparta, che il consigliere regionale Tommaso Bori (Pd) riporta all’attenzione della Regione. "Inaccettabili i ritardi e il disinteresse della presidente Tesei e dell’assessore allo sviluppo, Fioroni, nei confronti della vertenza del gruppo ‘Ami - Acque minerali italiane’ nei due stabilimenti umbri. Ottanta lavoratori aspettano di conoscere ancora le loro sorti e l’assessore, da un mese e mezzo, non risponde alla richiesta di incontro inviatagli dai sindacati", sottolinea Bori annunciando un’interrogazione "per chiedere di conoscere il punto della situazione della vertenza, lo stato dell’arte del piano quinquennale annunciato dalla nuova proprietà e prospettive". "Manca un anno non solo dalle regionali – continua l’esponente di opposizione – ma anche dalla scadenza per la concessione per l’uso delle sorgenti e quindi ci auguriamo che la governatrice affronti con attenzione il futuro di questa vertenza. Serve riaccendere i riflettori sulla vicenda e non ci pare affatto sufficiente il ritorno della produzione della storica bottiglia verde per parlare di rilancio. Il livello di oltre 190 milioni di bottiglie l’anno da produrre è lontano ed è dunque necessario che tutti remino dalla stessa parte".