Bori in visita al Comune: "Massima collaborazione"

GUALDO TADINO - Tommaso Bori, vicepresidente della Giunta regionale, è stato accolto ieri in municipio, ospite del sindaco Massimiliano Presciutti, della Giunta e di alcuni consiglieri comunali. L’incontro nel palazzo gualdese, il quarto della serie con esponenti del governo umbro, si è svolto in "un clima di apertura e collaborazione". Toccati diversi temi cruciali per il territorio, come i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’innovazione digitale per la quale ci sono stati apprezzamenti reciproci per quanto fatto, il rafforzamento dei rapporti con le comunità di Umbri all’estero. Il vicepresidente Bori ha parlato delle opportunità che potrebbero aprirsi per il territorio dell’Alto Chiascio, qualora i singoli enti locali decidessero di intraprendere la strada per arrivare alla costruzione dell’Unione dei Comuni, modello già adottato con successo in altre zone dell’Umbria; ha inoltre invitato i "Comuni limitrofi a Gualdo Tadino a considerare l’istituzione di una unione, per rafforzare la collaborazione e migliorare l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini". È stato anche evidenziato "l’importante lavoro sinergico tra Comune e Regione per valutare le misure della nuova programmazione europea, con l’obiettivo di attrarre risorse significative per il futuro sviluppo del territorio"; ed è stato ribadito il "forte spirito di collaborazione, con entrambe le parti pronte a lavorare insieme".

A.C.