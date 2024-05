Borgo d’oro Mostra mercato del vinile. Musica e street food senza frontiere

Per la nuova stagione di eventi targata “Corso Garibaldi District“ è arrivato il momento della presentazione del programma: venerdì la conferenza stampa alle ore 10.30, in piazza Puletti in occasione del Mercato dell’Arco Etrusco. Il quartiere di Corso Garibaldi e del Borgo d’Oro sarà così ancora sotto i riflettori, visto che è al centro da alcuni anni di un’operazione di riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale di un’area unica e suggestiva, cuore pulsante del centro storico cittadino.

E dopo il successo delle passate stagioni, torna anche quest’anno il cartellone di eventi estivi organizzati dall’associazione “AssoGaribaldi”, in collaborazione con le attività del quartiere, l’associazione “Vivi Il Borgo”. Sabato 18 maggio si comincia già con “Vinyl Freak(s)”, mostra-mercato del vinile che torna per il quinto anno consecutivo con espositori di vinili provenienti da tutto il Centro Italia grazie al contributo della Regione Umbria. Per la prima volta si svolgerà non solo in piazza Lupattelli ma anche lungo Corso Garibaldi raddoppiando il numero di espositori ed allungando l’orario della manifestazione che andrà dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 24 con musica d’ascolto in vinile di sottofondo durante la giornata ed esibizioni musicali serali. Alle ore 21.30 concerto di Tormenta 3000 combo fondato nel 2019 da un collettivo che ruota attorno a varie esperienze musicali con un repertorio originale di “cumbia rebajada” e “cuarteto rapido” fino a quello tradizionale della psichedelia peruviana. Dalle ore 18.30 attivo il circuito di street food del quartiere, nell’ottica di far conoscere ed incentivare anche economicamente le attività del borgo e le loro cucine da diverse parti del mondo.