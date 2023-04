Boom di turisti, a Pasqua +40% E tornano anche gli americani

A Orvieto il ritorno dei turisti stranieri è ormai una realtà consolidata e la città fa registrare un’impennata di oltre il 40% in più nei flussi turistici rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dopo il lungo weekend di Pasqua anche per il ponte del 25 aprile Orvieto è stata meta di migliaia di turisti. Le strutture ricettive del territorio comunale hanno fatto registrare il tutto esaurito nei quattro giorni, gli indicatori confermano una forte tendenza alla crescita e ora si va verso il tutto esaurito anche nel prossimo ponte del primo maggio. "La stagione turistica è dunque partita nel migliore dei modi continuando a raccogliere i frutti del lavoro di promozione della nostra città e quello che sta portando avanti l’assessorato regionale al Turismo che ha consentito all’Umbria di fare il pieno anche in questi giorni. E non sono solo i numeri a dirlo – è il commento del sindaco Roberta Tardani –: ho avuto modo di parlare con diversi operatori del settore che in queste settimane hanno raccolto indicazioni più che positive dai visitatori della città". Sono tornati i gruppi organizzati, sono arrivate molte famiglie ma soprattutto sono tornati i turisti stranieri, in particolar modo gli americani. "Tutto questo ci incoraggia e ci indica che la strada imboccata è quella giusta ma allo stesso tempo ci investe di una responsabilità ulteriore che deve spronare tutti a migliorarci nei servizi offerti e nella qualità" dice Tardani. E’ di pochi giorni fa la notizia che, stando ai dati ufficiali della Regione, nel 2022 Orvieto si è confermata la terza meta turistica della regione, dopo Assisi e Perugia. Con 147.031 arrivi e 273.185 presenze, dunque, Orvieto ha conquistato questo primato. Anche l’aumento percentuale rispetto al 2021 è il terzo miglior risultato nella top ten delle città umbre più visitate: +34,5% di arrivi e +44,1% di presenze.

Cla.Lat.