Boom del turismo nel 2024

SPOLETO - Turismo, un 2024 da record. Spoleto supera le 300mila presenze. Al netto dei 131.103 arrivi registrati lo scorso anno, in aumento rispetto al 2023 quando furono 122.222, le 311.047 presenze evidenziano una tendenza in crescita anche per quanto riguarda la permanenza media. Analizzando i dati sulle presenze delle città umbre, Spoleto si conferma la terza meta turistica regionale dopo Assisi e Perugia. I dati li diffonde il Comune. Gli arrivi dei turisti italiani passano dai 97.391 del 2023 ai 102.874 del 2024, con una crescita isoprattutto sul fronte delle presenze, che arrivano a 217.142 rispetto alle 203.964 dell’anno precedente. Positive anche le statistiche riguardanti gli stranieri. Se nel 2023 gli arrivi e le presenze si erano attestate, rispettivamente, su 24.831 e 80.084, nel 2024 l’aumento registrato è stato di quasi 4mila unità per gli arrivi (28.229) e di oltre 13.000 per le presenze (93.095). Considerando Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, il settore alberghiero che ha fatto registrare la crescita maggiore, passando da 75.255 arrivi e 154.670 presenze nel 2023, a 82.021 arrivi e 180.131 nel 2024.