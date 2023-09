Sconto trasporti, che beffa, "lasciati a piedi dal bonus". Centinaia di umbri infuriati

Perugia, 2 settembre 2023 – «Dopo due ore di inutile attesa, ho scoperto che la mia domanda per il bonus-trasporti era andata a farsi friggere. E così dopo la mancata rateizzazione dell’abbonamento per mia figlia, adesso non avrò neanche lo sconto che mi permetteva almeno di risparmiare il 20 per cento. Proprio un bel sostegno da parte del Governo, della Regione e di Busitalia, non c’è che dire". Finisce con ironia lo sfogo di una mamma, Bianca Errigo, che ieri come altre centinaia di genitori umbri ha cercato di ottenere il bonus trasporti.

«Mi sono collegata alle 8 in punto, ma davanti a me avevo già 180.144 cittadini. Questo dopo aver fatto tentativi di collegamento qualche minuto prima delle 8. Ho lasciato il pc aperto ma mi sono accorta che alle 9.09 mi è arrivato il messaggio che non era più possibile accedere al bonus e che avrei dovuto riprovare il primo ottobre. E’ chiaro – conclude – che avrei potuto acquistarlo solo a settembre dato chre la scuola inizia questo mese. Non capisco davvero come sia stata concepita questa operazione: la solita Italia ho pensato, alla faccia delle promesse e degli sconti annunciati per chi vive con un solo stipendio....".

L’amarezza di Bianca è quella di tanti altri, rimasti con un pugno di mosche in mano. Il Ministero ha fatto sapere che ieri sono stati rilasciati 24.322 nuovi bonus trasporti. Al momento della riapertura i fondi residui ammontavano a 1.395.915 euro (su un monte totale di 100 milioni). Esaurito il budget disponibile la piattaforma è stata nuovamente disattivata per la parte di richiesta di nuovi bonus.

Salgono così a 1.923.420 i bonus emessi in meno di cinque mesi per un controvalore di 96.767.101,81 euro. Il prossimo tentativo potrà essere fatto il primo ottobre, sempre che qualcuno rinunci o si dimentichi il voucher richiesto. Al momento della richiesta è necessario specificare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale si acquisterà l’abbonamento annuale o mensile: questa scelta sarà vincolante.

La richiesta per il bonus avviene per via telematica, sulla piattaforma web del ministero del lavoro:bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale Spid o della Cie. Il bonus può essere chiesto solo da coloro che hanno un reddito Isee non superiore ai 20mila euro.

M.N.