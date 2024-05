Bomba d’acqua: allagamenti. Danni e disagi

SPOLETO - Primo maggio di allagamenti a Spoleto. Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla cittadina umbra già da martedì sera con numerose chiamate ai vigili del fuoco. Pioggia e grandine hanno costretto i turisti a ripararsi all’interno di bar e ristoranti. Numerose sono state le abitazioni allagate e anche lungo le strade cittadine l’acqua ha raggiunto perfino i 50 centimetri di altezza. Lavoro straordinario per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per liberare dall’acqua abitazioni, ma anche attività commerciali. La pioggia non ha risparmiato neanche l’ospedale San Matteo degli Infermi. Nella giornata di ieri sono state segnalate infiltrazioni dal soffitto in alcuni locali del nosocomio e gli operatori sono intervenuti posizionando in terra delle bacinelle. La pioggia dal primo pomeriggio di ieri ha concesso una tregua, ma le previsioni meteo per il fine settimana non promettono bel tempo.