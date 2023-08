Bollino nero sulle strade umbre Anas chiude tutti i cantieri ma resta l’incubo-Contessa

Che si scelga la direzione Adriatico o si faccia rotta verso il Tirreno, il prodotto non cambia. Raggiungere il mare da Perugia e dintorni è un’impresa già in condizioni normali, figurarsi in un fine settimana che porta nel cuore di agosto. Oggi e domani, il ’bollino’ del traffico che l’Anas piazza sulle strade umbre oscilla infatti tra il nero (stamattina) e il rosso (oggi pomeriggio e domani).

Situazione critica, dunque. Che in Umbria è appesantita dalla chiusura della ’Contessa’, la via del mare che da Perugia passa per Gubbio e scavalca gli Appennini verso le spiagge di Fano e dintorni. La strada sarà chiusa fino a dicembre perché il lungo viadotto non era più un grado di garantire sicurezza, è stato demolito e deve essere ricostruito. Inoltre si sta mettendo mano anche sulla galleria principale, proprio in cima al valico. La chiusura della ’Contessa’ rappresenta il tappo più invalidante per il via-vai dei vacanzieri: chi vuole raggiungere Fano deve imboccare la Perugia-Ancona, proseguire fino allo svincolo di Fossato di Vico e poi immettersi sulla Flaminia in direzione Marche. Un giro dell’orto inevitabile quanto snervante.

Anas, nell’annunciare bollini rossi e neri, ha anche diffuso l’elenco delle strade a più alto rischio ingorgo in Umbria: la lista comprende le Statali 675 Umbro Laziale (Terni-Orte), 75 Centrale Umbra, 685 Tre Valli Umbre, 77 Val di Chienti (Foligno-Civitanova Marche) e la SS318 di Valfabbrica (Perugia-Ancona). Praticamente tutte le arterie principali, ad esclusione della E45 che attraversando l’Umbria in verticale non risente del traffico da e per gli ombrelloni.

La buona notizia, semmai, arriva dalla decisione di Anas di interrompere i lavori in tutti (o quasi) i cantieri presenti in Umbria, così da eliminare il più possibile elementi d’intralcio al traffico. Ovviamente, come detto, fa eccezione il maxi-intervento in corso sulla Contessa. "Per agevolare gli spostamenti – spiega l’azienda delle strade – Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, gran parte dei principali cantieri di manutenzione programmata sulla rete di competenza. Restano infatti attivi solo 15 cantieri inamovibili sugli oltre 800 km di rete stradale in gestione. In particolare, sulla statale 675 tra Terni e Orte rimane attivo un solo cantiere, in corrispondenza del viadotto Montoro, con transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Gli altri interventi avviati nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario riprenderanno dopo l’esodo estivo. Un cantiere attivo anche sulla SS75, mentre sugli itinerari Foligno-Civitanova Marche, Perugia-Ancona e Spoleto-Norcia non sono presenti cantieri".

Oggi e domani sarà anche interdetto il traffico ai mezzi pesanti, dunque non ci sarà il rischio di ritrovarsi impigliati dietro una colonna di Tir. Per il resto, bisogna armarsi di pazienza e prudenza prima di mettersi al volante verso le spiagge.

Roberto Borgioni