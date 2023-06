Bollette della luce fino a 1.500 euro. Condominio in rivolta: "Non paghiamo"

San Giustino (Perugia), 16 giugno 2023 – Bollette per la fornitura di energia elettrica anche da 1.400 o 1.500 euro mensili: "Non ce la facciamo più, molti di noi hanno smesso di pagare…". Nel residence noto come "L’Anfiteatro", di recente costruzione e che si avvale di una sorta di ‘indipendenza energetica’ rispetto a Enel, da ieri le 59 famiglie che ci vivono rischiano di ritrovarsi senza luce e senza gas. Tra i residenti anche persone anziane e disabili. Tramite una comunicazione ufficiale i nuclei familiari hanno ricevuto la notizia del distacco dell’energia elettrica che sarebbe dovuto avvenire ieri alle ore 16,30, poi rinviato. Nel frattempo infatti il sindaco Paolo Fratini ha aperto un canale diretto con la prefettura di Perugia ed è stato convocato un vertice "per gestire la situazione. L’amministrazione comunale si sta adoperando per andare incontro alle necessità delle persone più fragili", si legge in una nota diramata dall’ente.

Tanto che da ieri mattina in previsione di questo ‘sgancio’ lo stesso comune di San Giustino aveva attivato anche il Centro Operativo Comunale "con funzioni di supporto alle criticità che si prevedono manifestarsi a seguito del distacco delle utenze negli immobili situati all’interno della proprietà privata ‘L’Anfiteatro’". Siamo in via Tornabuoni dietro la zona delle ex piscine. In questo stabile i residenti (molti dei quali affittuari) si trovano a vivere una situazione paradossale che sta per lasciarli letteralmente al buio. "Per la fornitura abbiamo una forma di cogeneratore (gestito da una società privata) che dovrebbe produrre energia e da contratto farci risparmiare il 5% sulla tariffa nazionale, invece sta succedendo l’esatto contrario", spiega Enrico Simeoni, che insieme ad altri condomini abbiamo incontrato ieri proprio lungo via Tornabuoni. A quanto pare "a causa di un malfunzionamento del cogeneratore la corrente viene fornita direttamente da Enel con ricarichi alti: noi ci siamo ritrovati bollette da mille 200, mille 400 euro mensili e non ce la facciamo più a stare dietro a queste cifre. Con uno stipendio normale non si possono spendere mille 300 euro di bollette, è diventato insostenibile". Siccome ci sono tanti pagamenti arretrati perché molti condomini hanno smesso di pagare, la corrente elettrica sarà sospesa, salvo (auspicabili) soluzioni. Cosa chiedono i residenti? "Aspettiamo che le istituzioni ci diano una mano basterebbe installare una normale cabina elettrica Enel e farci ‘agganciare’ al classico fornitore come tutti gli altri cittadini del comune di San Giustino".