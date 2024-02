Bocciate le dieci pale eoliche. Parere negativo del Comune

GUALDO TADINO - Il Comune ha inviato al Mase, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il parere negativo sul progetto "Gualdo Tadino" della Renexia spa. Quelle 10 pale eoliche (8 nel gualdese), alte 200 metri, da collocare nella zona collinare ad ovest della vallata, non piace: tanto era emerso nella "partecipazione" fatta prima con i consiglieri comunali e poi con i cosiddetti "portatori di interesse". Il documento di 47 pagine redatto dall’ente locale, "molto corposo ed articolato, oltre ad analizzare in maniera analitica sotto tutti i punti di vista ogni singola area ed ogni singolo generatore, ha tenuto conto di tutta una serie di aspetti sia di natura tecnica normativa, che di natura politica ed amministrativa".

Al Mase sono stati inviati anche i contributi scritti arrivati in Comune da parte di Confcommercio, Cai, Fai, Aga (Associazione geometri Appennino) e Mountain Wilderness Italia.

Il sindaco Massimiliano Presciutti, ringraziati quanti hanno lavorato per redigere il documento "chiaro ed inequivocabile", che "boccia il progetto proposto sotto diversi punti di vista", e chi ha partecipato agli incontri, "ribadisce l’impegno per aprire una discussione seria e di merito su scala regionale e nazionale per trovare soluzioni e luoghi più compatibili e meno impattanti per attuare una vera transizione energetica ed ecologica anche aperta all’eolico".