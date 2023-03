Bob Dylan, finalmente Per i suoi primi 50 anni Umbria Jazz si regala un’emozione da Nobel

Adesso è ufficiale. Sarà Bob Dylan ad aprire l’edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz con un concerto che già ha il sapore dell’evento assoluto e che inaugura nel migliore dei modi un cartellone stellare, forse il migliore di sempre, per celebrare il mezzo secolo del festival. Il cantautore e premio Nobel per la letteratura, autentica leggenda che ha scritto e segnato la storia della musica, si esibirà venerdì 7 luglio all’Arena Santa Giuliana dove presenterà l’album “Rough and Rowdy Ways”, pubblicato nel giugno 2020 e considerato da gran parte della critica mondiale uno dei suoi migliori album pubblicati negli ultimi anni. Il concerto, uno dei cinque che il menestrello di Duluth terrà in Italia la prossima estate, sarà “phone free show“, il che significa che su precisa richiesta dell’artista non saranno ammessi i cellulari. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di sabato 18 marzo su Ticketone (e il 17 in esclusiva su Virginradio.it), a disposizione dovrebbero esserci poco più di cinquemila tagliandi. L’attesa, alle stelle, si unisce all’orgoglio per il colpo messo a segno, come traspare nell’annuncio dato dal direttore artistico di UJ Carlo Pagnotta, del presidente Gian Luca Laurenzi e dalla presidente della Regione Donatella Tesei che già tre anni...