Blocco di cemento lanciato in strada. Auto distrutta, due denunciati

Ormai è evidente che non si tratta solo di semplici teppisti che non sapevano come ingannare il tempo. Un masso di cemento pesante oltre una trentina di chili è stato lanciato dal parapetto della Rupe sopra la chiesa della Madonna del Velo ed ha distrutto la parte posteriore di una Fiat Cinquecento che era parcheggiata nell’area di sosta accanto all’edificio di culto. Questa volta però la polizia ha identificato e denunciato i due responsabili. Si tratta di due ragazzi di 25 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità. A colpire è il fatto che la denuncia è scattata mercoledì ed il giorno successivo hanno lanciato il masso. Il gesto rappresenta un’inquietante escalation nella serie preoccupante e grave di episodi di danneggiamento di auto che si stanno protraendo ormai da un paio di anni. Mai però si era arrivati al punto di mettere potenzialmente a rischio la vita delle persone con il lancio di un “proiettile“ del genere da un’altezza di oltre venti metri. Un folle gesto delinquenziale avvenuto nelle ore del pomeriggio che avrebbe potuto colpire gravemente qualcuno e che, per fortuna, si è risolto con il pesante danneggiamento della parte posteriore dell’auto. Il masso scagliato dalla Rupe è uno di quegli ancoraggi in cemento che vengono generalmente utilizzati per i tendoni dei commercianti ambulanti. Ormai tanta gente aveva paura di questa banda composta dai due ragazzi che ha seminato il terrore in città e sui social erano anche partiti appelli da parte di qualcuno che voleva organizzarsi per fare delle ronde nelle ore serali. Un proposito che aveva trovato una certa accoglienza da parte di alcune persone. Le indagini sono state scrupolose e si sono protratte per mesi fino ad arrivare ad identificare i due. Gli episodi di teppismo sono state alcune decine e si sono ripetuti per molto tempo quasi sempre nel cuore della notte, senza alcuna motivazione reale se non probabilmente quello di sfidare le forze dell’ordine con la sensazione di riuscire a farla sempre franca. Un clima di impunità che non poteva durare all’infinito.

C.L.