"Bloccato in casa con un’anziana sulla sedia a rotelle, ringrazio chi mi ha aiutato"

"Non c’è alcun confronto tra questo terremoto e quelli che ho vissuto in passato. E’ stato brutto, brutto, brutto". Lo ripete tre volte Giancarlo Bargelli, 72 anni, umbertidese. Conosciutio in città per il suo passato da calciatore (un ottimo portiere), abita a Pian D’Assino a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Montecorona che il sisma ha duramente danneggiato. E se l’è vista brutta anche lui, che al momento della scossa delle 20.08 era in casa con la sorella e la suocera di questa, invalida. Racconta: "A differenza del ‘97 stavolta in casa ci sono stati danni, molta roba caduta a terra, il televisore rotto ed anche le scale, secondo i vigili del fuoco hanno sofferto". Ma ciò che ha più preoccupato il signor Giancarlo è stata l’anziana donna che era con lui, bloccata su una sedia a rotelle a ben quattro file di scale dalla via di fuga. Minuti di terrore sono passati tra la scossa e l’offerta di una mano amica: "Devo ringraziare Giampaolo Conti, funzionario della Fcu (e consigliere comunale M5Stelle ndr) - rimarca Giancarlo - che in quel momento assieme ad un collega, Andrea Rinaldi, stava transennando la stazione. Sono saliti su di corsa ed insieme abbiamo portato fuori casa la signora, terrorizzata".

Il grazie di Bargelli va anche ai Vigili del fuoco: "Erano qui mezz’ora dopo la scossa delle 16 e poi sono tornati la sera. I soccorsi sono stati immediati. Gli umbertidesi stessi hanno dimostrato davvero tanta solidarietà aiutandosi l’un l’altro". Adesso Giancarlo è ospite della figlia in un appartamento di Umbertide, che il sisma ha solo sfiorato, a differenza di Pierantonio, area dell’epicentro.

"Ora praticamente sono un profugo – dice con un sorriso amaro – ma spero che il Comune ci dia presto indicazioni precise e naturalmente di poter tornare presto a casa".

Pa.Ip.