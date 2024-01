Blitz dei carabinieri nei boschi. Cesi, caccia aperta agli spacciatori

Trenta militari di vari reparti della compagnia carabinieri di Terni, insieme a personale dei nuclei carabinieri forestale di Terni e Stroncone e a due unità cinofile dei nuclei carabinieri di Pesaro e Roma-Ponte Galeria hanno perlustrato una vasta area boschiva, nei pressi del centro abitato di Cesi, a Terni. L’obiettivo era “scovare“ luoghi utilizzati dagli spacciatori per le loro attività: dalla cessione all’occultamento delle sostanze stupefacenti, passando per il confezionamento delle dosi. Anche perché, come dimostrano recenti operazioni antidroga dei carabinieri, sempre più spesso gli spacciatori scelgono i boscih per nascondersi ai controlli. L’area passata al setaccio è caratterizzata dalla presenza di alcune abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio da persone dedite allo spaccio di droga. Nel corso dell’attività i militari, pur non avendo trovato nessuno sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato due involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 235 grammi di hascisc, quattro telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. A dimostrazione che le ipotesi investigative erano “centrate“.

Il rinvenimento delle sostanze è stato agevolato dall’intervento del cane antidroga K9. Inoltre sono stati individuati e smantellati anche due bivacchi realizzati in maniera rudimentale tra la boscaglia. L’intervento è stato svolto dopo le numerose segnalazioni pervenute, nei giorni scorsi, dai residenti della zona che lamentavano strani viavai oltre alla presenza di persone sospette.

"Analoghe iniziative - annunciano i militari - verranno ripetute nelle prossime settimane dai carabinieri di Terni anche in altre zone del territorio dove sono state segnalate attività di spaccio con modalità analoghe".