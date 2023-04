Blitz-antidroga, perquisizioni anche tra Perugia e Terni

Sono state eseguite anche a Perugia e a Terni alcune perquisizioni disposte dalla Procura di Siena nell’ambito dell’indagine che ha portato il gip toscano a emettere un ordine di custodia cautelare per 10 persone per spaccio di droga, furto aggravato con violenza sulle cose e favoreggiamento reale. Delle dieci, 7 sono custodie ai domiciliari, mentre per 3 è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono 26 gli indagati. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’attività investigativa ha consentito di accertare l’esistenza di una rete di spacciatori in gran parte operanti nella Valdichiana senese e aretina, con alcuni riferimenti anche in altre province, che sarebbe stata dedita al trasporto, alla detenzione e allo spaccio al minuto di cocaina, hashish e marijuana. Nel corso dell’indagine, inoltre, sono stati sequestrati 7 chili di cocaina e 14 grammi di hashish per un valore all’ingrosso di oltre 300mila euro, sequestrati oltre 70mila euro in contanti.