Nuovo blitz antidroga nei boschi, dopo Marmore e Piediluco tocca a Cesi

Terni, 14 luglio 2023 – Nuovo blitz antidroga nei boschi dei carabinieri, che dopo le zone di Mamore e Piediluco hanno passato al setaccio Cesi. Anche in questo caso sono state le segnalazioni dei residenti a far scattare i controlli dei militari forestali e del nucleo investigativo di Terni, con il supporto del nucleo cinofili di Firenze.

Rinvenuti nascosti tra la vegetazione due panetti di hashish del peso di circa duecento grammi, due bilancini di precisione per il confezionamento delle dosi, oltre ai segni di un recente bivacco, con letti di fortuna e avanzi di cibo. I residenti, anche a Cesi come a Marmore e Piediluco, avevano segnalato la presenza di spacciatori e un via vai continuo di clienti nei boschi. Anche questa zona di Cesi sarà bonificata. Sempre i carabinieri hanno trovato cinque marocchini, di cui quattro irregolari, nell'ex bocciodromo di via Prampolini a Terni. Uno stabile abbandonato, in cui il gruppetto dimorava in pessime condizioni igieniche. Rinvenuti cento grammi di hashish, con la denuncia di tre dei cinque stranieri: per i quattro irregolari è scattato l'ordine del questore di lasciare l'Italia.