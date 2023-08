Blitz a Fontivegge Recuperati veicoli trafugati

PERUGIA – Carabinieri all’opera a Fontivegge. I militari della Compagnia di Perugia hanno effettuato una serie di servizi mirati per il controllo del territorio in uno dei quartieri più difficili della città. L’obiettivo, in particolare, era il contrasto del fenomeno delle baby gang, dei reati contro il patrimonio, dello spaccio e uso di sostanze stupefacenti nonché accertamenti legati alla sicurezza stradale.

L’attività di controllo, nel corso della quale sono stati impiegati 20 carabinieri, ha consentito di individuare due auto rubate trovate in sosta nel quartiere. I veicoli sono stati recuperati e sequestrati. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino romeno classe ´91 residente a Gualdo Tadino con precedenti di polizia che, sottoposto all’alcol test, è risultato positivo. Sono poi stati controllati 42 soggetti e 10 autovetture, eseguite 3 perquisizioni personali,

sottoposti a fotosegnalamento ai fini identificativi 3 soggetti in quanto privi di documenti di riconoscimento e comminate sanzioni al Codice della Strada con conseguente decurtazioni di punti della patente.

Un’operazione a largo raggio, dunque, che conferma l’impegno del Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia nelle operazioni di controllo dei quartieri, che spesso avvengono anche attraverso le segnalazioni di cittadini che notano sotto le loro abitazioni movimenti di persone sospette o situazioni potenzialmente pericolose, avvertendo così i militari.