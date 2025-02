Black Angels "Anche così si fa squadra". Giocatrici e sponsor pizzaioli per una sera

Per una sera, invece di cimentarsi con schiacciate, muro e battute, le giocatrici del Black Angels Perugia Volley hanno indossato i grembiuli per impastare pizze e preparare cocktail. Hanno partecipato anche loro alla serata che la società ha organizzato per dirigenti e sponsor presso i laboratori di Università dei Sapori, il centro di formazione e cultura dell’alimentazione di Confcommercio Umbria, coinvolgendo tutti nel corso “Pizza e cocktail”, una esperienza che ha riscosso un grande successo.

Sotto la guida dei docenti Donatella Aquili e Federico Russo, e con l’assistenza tecnica degli allievi del corso di alta qualifica chef, giocatrici e sponsor hanno impastato, condito e informato pizze di vari gusti, miscelato ingredienti, dosato e shakerato cocktail come perfetti bartender. Alla fine, tutti a gustare i risultati dei vari esperimenti culinari, in un clima rilassato e divertito.

"Siamo molto lieti di avere potuto ospitare nuovamente squadra e sponsor del Black Angels Perugia Volley – commenta il presidente di Università dei Sapori Stefano Lupi – nel segno di una collaborazione che coniuga i valori dello sport e di una corretta alimentazione, valori che per la nostra struttura sono fondamentali. Ancora una volta i nostri laboratori si sono mostrati come la sede ideale per fare “squadra” in modo diverso rispetto al campo di gioco o ad una sede aziendale, ma altrettanto importante per il successo e l’armonia di un gruppo".

La rinnovata sede di Unisapori a Fontivegge è dotata di aule studio, laboratori hi-tech e strumentazioni di ultima generazione per formare studenti in molti ambiti della professione legata all’alta cucina e all’alimentazione.