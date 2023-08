"Bisogna accendere un grande fuoco" Umbri in cammino

"Il bello delle GMG non è per riposarsi, ma per accendere un fuoco, un grande fuoco nel nostro cuore che è l’entusiasmo della fede". A sottolinearlo è don Marcello Cruciani, delegato regionale della Pastorale giovanile delle Chiese umbre, uno dei sacerdoti che guidano i giovani in pellegrinaggio. Partiti il 24 luglio, il lungo pellegrinaggio delle diocesi umbre che partecipano alla Gmg di Lisbona con papa Francesco, termina martedì 8. Le esperienze dei giovani umbri ospitati in varie parrocchie della diocesi portoghese di Aveiro