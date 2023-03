Birra, ’’La filiera corta del luppolo in Umbria’’

CITTÀ DI CASTELLO – Considerare luppolo e birra artigianale tra i prodotti italiani di eccellenza, come olio e vino. "Quello che sembrava solo un sogno ora è realtà visto che è possibile una birra tutta made in Umbria, con l’obiettivo presto anche di un marchio Igt. C’è davvero tutto grazie al bando sulla Filiera corta del Luppolo con il quale la regione si sta caratterizzando come leader nazionale nella produzione di luppolo". Questi i temi trattati nella tappa della "Italy Beer Week": in occasione dell’importante evento dedicato alla birra, che si sta svolgendo in tutta Italia ieri a Perugia, nella sede Brand Culturale si è svolto un "Beer&Hop Talk" dal titolo "La Filiera corta del Luppolo in Umbria: un modello di innovazione, aggregazione e sostenibilità". L’esperienza virtuosa umbra è resa possibile grazie alla Rete di imprese "Luppolo Made in Italy", con sede a Città di Castello, realtà che opera nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione che ha introdotto misure di sostegno in questo settore. "Grazie ad Italy Beer Week – ha affermato Stefano Fancelli, presidente di Luppolo Made in Italy – portiamo all’attenzione del mondo della birra la nostra esperienza. In Umbria c’è il primo bando di promozione della filiera corta del luppolo a livello nazionale. Siamo quindi a disposizione del mondo della birra artigianale italiana anche per superare il concetto di bevanda della socialità e arrivare a quello di eccellenza del Made in Italy". Per Roberto Morroni, assessore all’agricoltura, far partire dall’Umbria la filiera nazionale del luppolo è stata una sfida. "Abbiamo il coraggio di osare e guardare avanti perché lo possiamo fare" ha detto l’assessore. Di "lavoro importante" svolto con tutti gli attori della filiera ha parlato Matteo Bartolini, vicepresidente nazionale Cia e presidente regionale.