“Bionde“ da Oscar: proclamati i 30 vincitori. Sei aziende sono umbre

PERUGIA

147 etichette in rappresentanza di tutto lo Stivale; l’Umbria la regione più premiata, al secondo posto a pari merito Emilia Romagna e Campania. Si è concluso con ben sei nomination per la nostra regione il “Premio Cerevisia 2023“, il concorso di rilievo nazionale per la valorizzazione della birra artigianale, isitituito dal Banco nazionale di assaggio, Camera di Commercio dell’Umbria, Regione, Cerb (Centro di ricerca universitario per l’ eccellenza della birra), Comune di Deruta e AssoBirra.

"ll decennale del Premio Cerevisia – dice il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni - non poteva avere numeri migliori: partecipazioni di birrifici da 17 regioni, 147 le birre ammesse alla fase finale, qualità in miglioramento di anno in anno, grande ripresa post-covid con il numero dei birrifici artigianali italiani che sfiora le 900 unità, di cui 35 in Umbria (di questi, 15 a produzione esclusiva di birra). Numeri impensabili solo 10 anni fa, quando in Italia i birrifici che producevano birra artigianale erano solo qualche decina".

Soddisfatta anche Ombretta Marconi, direttrice del Cerb: "Anche quest’anno abbiamo partecipato con convinzione al Premio Cerevisia per quanto riguarda la valutazione merceologica e qualitativa. Un settore, quello della birra artigianale, doce c’è una notevole effervescenza e che sa esprimere grande qualità, come testimonia il livello del prodotto realizzati dai birrifici che sono stati premiati. Un settore che già ha una rilevanza per lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale del territorio e che, ne sono certa, è destinato ad aumentare tale rilevanza anche in modo significativo".

Ma ecco le aziende umbre premiate: Centolitri (Terni), Fabbrica della Birra Perugia (Perugia), Mastri Birrai umbri (Perugia), Osiride Brewing Company (Perugia), Birra Flea (Perugia), BirraAlfina (Terni).

Silvia Angelici