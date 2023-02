Biometano, secco "no" dei comitati di Gualdo Tadino e Fossato di Vico

"Emissioni in atmosfera, polveri sottili, odori, scarti e rifiuti, rumori, rischi sanitari ed idrogeologici, traffico e inquinamento, in un territorio pesantemente segnato dalla presenza di due cementerie". L’hanno sintetizzata così la loro opposizione all’ipotizzata costruzione di un impianto capace di produrre biometano, nella zona industriale nord gualdese, vicino al territorio di Fossato di Vico. Protagonisti i due comitati di Gualdo Tadino e Fossato di Vico, che hanno un referente in Gianni Paoletti, affermato professionista geologo. Dicono di aver appreso "con grande sconcerto" che l’associazione "Amici della terra" favorevole al progetto "non è presente sul nostro territorio né si è mai occupata della nostra zona: l’improvviso e incondizionato sostegno all’impianto a biometano sui nostri territori non ci inorgoglisce, anzi, al contrario, ci impensierisce". Ed argomentano: "Un biodigestore non è un impianto per il trattamento di rifiuti e quindi se si immette un rifiuto esce un rifiuto a cui è stato sottratto il carbonio, in parte trasformato in biogas, e a cui sono state aggiunte sostanze chimiche e batteri per favorire la fermentazione e per purificare il biogas prodotto". Evidenziano che "tutti i processi sono fortemente energivori, tant’è che nessuno, senza incentivi, ha mai realizzato un impianto a biogas o a biometano". Reputano anche "improponibile ed incompatibile" la scelta del sito dell’impianto, "in una zona densamente popolata". In più c’è una rete stradale obsoleta non in grado di sopportare un traffico di migliaia di camion, altamente climalterante della nostra aria buona aria".

Alberto Cecconi