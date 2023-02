Biodigestore, i timori del comitato

GUALDO TADINO - Il progettato biodigestore nella zona industriale nord viene avversato da diversi comitati. Il Pro acqua Gualdo teme cattivi odori, traffico dei tir, inquinamento atmosferico, pericoli connessi; ed aggiunge anche un’altra considerazione: l’impianto dovrebbe sorgere in un’area chiamata "Fonticole": "già il nome fa pensare. In questo luogo, come dice il toponimo, ci sono delle risorgive, falde superficiali che mettono in comunicazione quei terreni con tutto il sistema freatico dell’Appennino; a questo punto sarebbe interessata, oltre a noi comuni mortali, anche l’azienda di imbottigliamento del nostro territorio, visto che una percolazione di liquami (cosa probabilissima) inquinerebbe tutto il sistema di falde". Cita in proposito le indicazioni dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che invita a scelte non compromettenti per il futuro delle nuove generazioni. "Detto questo - aggiunge il presidente Alessandro Brunetti - non vogliamo certo sostituirci alle istituzioni, ma ci auguriamo che chi ci governa non rimanga sordo, come purtroppo spesso succede alle valutazioni dei cittadini e alle loro istanze e richieste". In tale contesto annuncia l’organizzazione di un convegno per martedì 21 marzo, alle 21, nella sede del centro anziani, in piazza Federico II° di Svevia, con esperti, per approfondire il tema. A.C.