Bimbo in condizioni disperate, la mamma non può vederlo

Non potrà rivedere il figlioletto, che resta affidato a una coppia e che vive una condizione di totale invalidità. È incapace di muoversi e relazionarsi con il mondo intorno a sé il bimbo che a metà del mese di maggio dello scorso anno era stato portato in ospedale, in condizioni disperate, ancora bagnato, avvolto in un asciugamano. Trasferito al Meyer, aveva poi trascorso un periodo di tempo in una struttura riabilitativa. La mamma, alla qule era stata subito tolto la potestà genitoriale ed è indagata per lesioni gravissime, ha chiesto di poterlo vedere. Permesso negato dal giudice del tribunale dei minorenni perché un incontro potrebbe aggravare le condizioni del piccolo, che ora ha poco meno di due anni. Secondo la consulenza tecnica, le lesioni riportate dal bambino nell’arco di due mesi (marzo-maggio 2022) non sarebbero riferibili a eventi accidentali: il perito parla del ripetersi di azioni lesive. Un inferno, insomma. La madre si difende sostenendo di aver affidato ad altri il piccolo. Se, peraltro, il bimbetto fosse stato soccorso subito in occasione dell’ultimo drammatico evento, secondo il consulente si sarebbe evitato l’arresto cardiaco che ha portato ai gravissimi esiti dovuti all’assenza di ossigeno nel cervello.