Bimbe molestate a scuola Domani in tribunale l’incidente probatorio

È in programma domani mattina l’incidente probatorio chiesto dal sostituto procuratore Franco Bettini per "cristallizzare le dichiarazioni delle minorenni" che sarebbero state vittime di attenzioni sessuali da parte di un ottantenne, vigilante volontario, nella scuola primaria che le due bambine frequentano. Lo accusano entrambe: la denuncia è stata presentata dai loro genitori subito dopo i fatti. Secondo il loro racconto, sarebbero state vittime di attenzioni sessuali da parte dell’uomo.

Stando a quanto ricostruito fin qui, l’ottantenne, approfittando del suo ruolo e del contesto di gioco durante la pausa pranzo, avrebbe accarezzato le presunte vittime, di nove anni entrambe, le avrebbe baciate, coinvolte in massaggi a schiena e spalle. I fatti, che risalirebbero alla fine dello scorso mese di marzo, sono stati ricostruiti nelle querele presentate dalle famiglie delle due ragazzine. Denunce circostanziate dalle quali sono partite le indagini del procedimento per violenza sessuale aggravata, aperto dalla Procura della Repubblica di Perugia, coordinata dal procuratore Raffaele Cantone. Le bambine sono già state sentite secondo la procedura “protette“ prevista in queste circostanze e avrebbero già confermato i fatti, secondo la ricostruzione fatta agli investigatori dai loro genitori.

Ora, per "cristallizzare" le dichiarazioni delle ragazzine e acquisirle in maniera "definitiva", il pubblico ministero titolare del fascicolo, Franco Bettini, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di sentirle, con la formula dell’incidente probatorio. L’obiettivo del magistrato è quello di chiarire in maniera esatta le condotte contestate all’indagato quali atti di violenza sessuale e per chiarire in che modalità e in quali luoghi le stesse azioni denunciati si siano consumate.

L’incidente probatorio sarà utile anche per acquisire tutti gli elementi utili a far luce sull’accaduto e sulle circostanze che hanno favorito, eventualmente, gli atti contestati all’indagato. Qualora, poi, l’uomo vnisee rinviato a giudizio per le accuse che gli vengono rivolte, l’udienza di domani eviterebbe alle due bambine lo stress di doversi sedere sul banco dei testimoni. L’ottantenne è difeso d’ufficio dall’avvocato Teresa Giurgola. Gli viene contestata la violenza sessuale aggravata.