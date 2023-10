Bimba precipita dal ponte. È salva per miracolo

Attimi di paura ieri pomeriggio a Spoleto quando una bambina è precipitata dal ponte di via Ponzianina finendo il “volo“ all’interno del letto del torrente Tessino. Erano circa le 18 quando si è verificato l’incidente: la bambina si trovava con i genitori e presumibilmente stava camminando sul muro esterno del ponte. Improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio.

Un volo di due o tre metri d’altezza, terminato con una caduta tra erba e sassi. L’incidente si è verificato in prossimità delle scale mobili del percorso meccanizzato, che conduce al giro della Rocca.

Sono scattati immediatamente i primi soccorsi anche da parte dei turisti che stavano passando sul ponte proprio in quel momento. È stato dato anche l’allarme al 118. Le condizioni della bambina, per fortuna, non sono apparse gravi, ma sul posto è arrivata ugualmente anche l’ambulanza. A quanto pare la piccola non ha riportato conseguenze e nonostante la caduta dall’alto sarebbe uscita illesa dall’incidente che avrebbe potuto avere esiti ben peggiori. Per precauzione comunque è stata trasferita all’ospedale cittadino San Matteo degli Infermi per tutti i dovuti accertamenti del caso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, la bambina potrebbe aver perso l’equilibrio sotto gli occhi dei genitori cadendo nel letto del torrente attualmente asciutto e privo d’acqua. Le conseguenze potevano essere ben più gravi se la caduta fossa avvenuta in pieno inverno quando il Tessino è colmo d’acqua ed è in piena.

D.M.