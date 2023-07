Bimba di 5 anni precipita dal quarto piano, ricostruzione della Polizia parla di fatto accidentale

Una bimba di 5 anni, di origini nigeriane, è precipitata ieri sera, intorno alle 20.40, dalla finestra del bagno di un’abitazione situata al quarto piano, in una palazzina di via Turati, all’altezza di piazza della Pace. La piccola è caduta da un’altezza di circa dieci metri, un volo a seguito del quale ha riportato ferite importanti. Secondo quanto si è potuto apprendere la bambina è arrivata all’ospedale di Terni in gravissime condizioni, in ’codice rosso’, ed è stata subito affidata alle cure dei sanitari che hanno predisposto tutti gli accertamenti del caso. Intanto si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che la bambina si trovasse in bagno e che in casa ci fossero delle persone, amiche della mamma o vicine di casa, per prendersene cura. In particolare la piccola avrebbe appunto chiesto di andare in bagno ad uno degli adulti presenti e inaspettatamente potrebbe aver poi trovato il modo, complice forse l’imprevedibilità e la curiosità dei bambini, di arrampicarsi sul water, fino ad arrivare al davanzale della finestra ed a quel punto avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto è intervenuta la Polizia e sono immediatamente scattate le indagini per verificare la dinamica dei fatti ed appurare eventuali responsabilità. Al momento la ricostruzione della Polizia parla di fatto accidentale, anche se ovviamente verranno effettuati tutti gli accertamenti e si stanno acquisendo anche tutte le testimonianze utili. Effettuati anche i primi rilievi sul luogo dell’incidente.