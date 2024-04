"Bilancio risanato e conti in ordine grazie alla virtuosa gestione "

ORVIETO Un bilancio risanato, un avanzo di gestione e la prospettiva di arrivare finalmente ad una riduzione della pressione fiscale che è ormai da una dozzina di anni ai massimi livelli consentiti. La Giunta comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2023. L’atto sarà ora portato all’approvazione del Consiglio comunale entro la fine di aprile."Grazie a una gestione virtuosa del bilancio e agli effetti della positiva conclusione del contenzioso con la Banca Nazionale del Lavoro sui contratti swap – spiega l’assessore al bilancio, Piergiorgio Pizzo (foto) – il conto consuntivo 2023 chiude con 3,5 milioni di euro di avanzo. Solo adesso, con l’approvazione di questo atto, viene realmente e definitivamente azzerato il disavanzo del Comune. Nel 2019, al momento del nostro insediamento – prosegue l’assessore – abbiamo infatti ereditato un bilancio con ancora oltre 3,5 milioni di euro di disavanzo, nonostante la sbandierata uscita dal predissesto che non aveva affatto cancellato il debito. Con questo fardello abbiamo dovuto fare i conti in questi cinque anni, ma grazie ad un lavoro attento ed efficace abbiamo dimostrato che era possibile rientrare dal disavanzo senza immobilizzare la città, ma anzi investendo sulle manutenzioni che erano completamente ferme, sui lavori pubblici che erano bloccati, sulla cultura e sul turismo con la tassa di soggiorno che solo in questi anni è stata utilizzata veramente come tassa di scopo per le politiche turistiche e culturali, la promozione della città e gli eventi". "La chiusura positiva della vicenda degli swap - conclude Pizzo – ha consentito infine di liberare risorse importanti che erano state accantonate per far fronte a una eventuale pronu ncia negativa".