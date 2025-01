"Bilancio, punto di svolta di un Governo lungimirante"

PERUGIA - "Questo Bilancio, non solo garantisce continuità e stabilità amministrativa sin dal 1° gennaio 2025, ma rappresenta anche un punto di svolta di un Governo cittadino responsabile e lungimirante". Così il gruppo consiliare del Partito Democratico sull’approvazione del Bilancio Preventivo 2025-2027. "Un atto politico e amministrativo fondamentale per garantire il buon governo, la crescita e lo sviluppo della città – scrive il Pd - Grazie ad un processo trasparente e partecipato è stato possibile costruire un Bilancio orientato alla cura degli spazi, delle idee e delle persone. Sono state stanziate risorse significative per la manutenzione delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica, l’inclusione sociale e la cultura, nonostante le grandi difficoltà derivanti dalle scelte del Governo nazionale. Esprimiamo, infatti, forte preoccupazione per i drastici tagli del Governo Meloni che creano evidenti difficoltà agli Enti Locali. Particolare importanza – concludono i Dem - è stata data alla manutenzione di strade e scuole, al supporto per famiglie e fragilità sociali, alla digitalizzazione e al rilancio culturale della città".