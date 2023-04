Bilancio, il sì del Consiglio I conti sono in equilibrio Ma i sindacati insorgono

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025, con i voti favorevoli della maggioranza, il netto “no“ delle opposizioni e le critiche dei sindacati che intanto annunciano, la celebrazione regionale del 1° Maggio proprio ad Umbertide come segno dui vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma. Tra le cifre approvate quelle di "somma urgenza" all’indomani del terremoto, ovvero 163 mila euro per far fronte alla prima emergenza e che hanno costituito un duro colpo per le casse comunali. Confermati poi per l’amministrazione, "i capisaldi di bilancio, quali il mantenimento della qualità e quantità dei servizi, soprattutto in ambito socio assistenziale; la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle scuole e della viabilità; l’attivazione delle opere pubbliche finanziate dal Pnrr, quali la riqualificazione di Piazza Mazzini (1,5 milioni di euro); la passerella ciclo pedonale sul Tevere (1,4 milioni di euro); il percorso ciclo pedonale verso l’Abbazia di Montecorona (700 mila euro); la ristrutturazione del Museo di S. Croce (480 mila euro); la ristrutturazione del Centro S. Francesco (900 mila euro), il cavalcavia di via Madonna del Moro (1,1 milioni di euro). Interventi consistenti continueranno a riguardare le scuole: la primaria di Niccone, quelle dell’Infanzia di Montecastelli e Calzolaro; la primaria "A. Frank" di Verna e il nuovo asilo nido comunale (2,5 milioni di euro). Nessun aumentoo per Imu, Tari e Irpef ne per le tariffe dei servizi a domanda individuale.

"L’anno 2023 – rimarca il sindaco Carizia – complesso ed in continua evoluzione, richiede sobrietà e responsabilità nelle scelte. Il bilancio è in equilibrio come i precedenti e ciò garantirà alla prossima amministrazione continuità e solidità dei dati contabili". I sindacati però non ci stanno. In una nota Cgil, Cisl e Uil affermano: "Dopo un primo incontro chiesto per illustrare la piattaforma sulla contrattazione sociale aggiornata al terremoto, chiedevamo un nuovo incontro ma senza risultato".

I sindacati lamentano di non aver potuto sviluppare, come avveniva in passato, un negoziato. "Le nostre rivendicazioni – dicono Cgil Cisl e Uil – vanno sempre in direzione della tutela dei cittadini e perciò saranno sottoposte a tutti i candidati sindaci di Umbertide. E’ un fatto positivo l’unanimità in consiglio comunale sulll’emergenza, ma prendiamo atto che si è prodotto una ferita vulnus nel rapporto con i sindacati, sempre disponibili al confronto", concludono i sindacati.

Pa.Ip.