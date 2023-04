Bilancio 2022 del Servizio Idrico "Investimenti per 14,4 milioni"

TERNI All’indomani dell’annuncio del “secondo closing“ che fa salire al 45% la partecipazine della multiutility romana Acea nella municipalizzata Ast, arriva il bilancio 2022 del Servizio idrico integrato, che aveva già venduto le sue quote di Asm ad Acea. "Nel 2022 sono stati fatti investimenti per 14,4 milioni di euro, risultato mai raggiunto per numerosità e capillarità degli interventi, a cura dei soci operatori Asm, Aman e Umbriadue", spiega il Sii. "Esprimo grande soddisfazione – afferma il presidente Carlo Orsini – per il crescente orientamento della società all’innalzamento della sua reputazione". "L’esercizio 2022 - aggiunge l’ad Tiziana Buonfiglio - restituisce un bilancio con risultati reddituali in netto miglioramento, con un margine operativo lordo di oltre 14 milioni di euro, grazie all’equilibrio raggiunto nel 2020 con il consolidamento in Acea, mantenuto con azioni di efficiente gestione del credito. La società dal 2018 al 2022 ha incrementato il suo valore da 76 a 124 milioni".