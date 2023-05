’’Bikers for oncology!’’, tornano i motociclisti della solidarietà

Anche quest’anno tornano i ’’Bikers for oncology!’’ (nella foto la passata edizione) L’iniziativa, nell’ambito dei progetti relativi all’umanizzazione delle cure nel paziente oncoematologico, ha visto il suo esordio il 26 maggio 2019 e ha riscosso un ampio gradimento nonostante le pessime condizioni metereologiche. Dopo uno stop-pandemia, finalmente il 29 maggio dello scorso anno i ’’Bikers’’ sono tornati a Spoleto per condividere con i pazienti del Day Hospital di Oncoematologia dell’ospedale ’’San Matteo degli Infermi’’ una giornata un po’ fuori dagli schemi. Sabato 27 maggio, il nutrito gruppo di motociclisti sarà in piazza Garibaldi per rinnovare un momento di giocosa condivisione di ideali di libertà e voglia di vivere e stimolare emozioni e motivazioni per affrontare e superare gli ostacoli della malattia. Anche quest’anno la manifestazione prevede la partecipazione di una trentina di bikers che interagiranno con i pazienti oncoematologici e con i loro cari.