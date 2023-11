Big della politica in Umbria. Week end con vista elezioni

Sarà un fine settimana intenso per la politica umbra, con alcuni

big nazionali che arriveranno nel Cuore Verde per appuntamenti diversi ma che di certo – in separata sede – discuteranno delle candidature in viste delle amministrative del prossimo giugno. A iniziare da Perugia. E un segnale importante arriva dal congresso nazionale di Sinistra Italiana: Elly Schlein, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Walter Baier, presidente del partito della Sinistra Europea, sono infatti alcuni degli ospiti attesi da domani a domenica, a Perugia, al centro congressi dell’Hotel Giò.

I lavori avranno inizio nel pomeriggio di domani, continueranno per tutta la giornata di sabato e si concluderanno poi nella tarda mattinata di domenica 26 novembre. "Sono molto felice - afferma in una sua nota Elisabetta Piccolotti, deputata umbra di Alleanza Verdi e Sinistra - che sia stata scelta la nostra regione, tanto più che qui c’è bisogno di un cambiamento forte, a partire da sinistra. Penso alle elezioni comunali che riguarderanno Perugia e altre città importanti e alle elezioni regionali. E penso pure ai cittadini e alle cittadine che hanno sofferto una destra che non è in grado di governare, in Umbria come a Roma". Quella che si delinea a Perugia è dunque una coalizione con il "traino" di queste tre partiti, esperimento mal riuscito in verità nel 2019 per le regionali. Scelta che potrebbe condizionare liste civiche o centriste, non intenzionate a "sposare" la causa.

Oltre a Sinistra Italiana, anche il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, è atteso al Congresso provinciale di FI di sabato a Perugia. "Dopo una tornata di tesseramento che ha registrato una crescita importante di adesioni e che vede più di 1.100 sottoscrizioni al partito in tutta la regione e oltre 100.000 a livello nazionale", gli iscritti della provincia di Perugia si ritroveranno al Park Hotel di Ponte San Giovanni (via Volta, 1) sabato mattina a partire dalle ore 9.30. L’appuntamento congressuale del capoluogo umbro sarà il primo d’Italia dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi e della segretaria Laura Buco.