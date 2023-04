“Big“ della politica arrivano in città

Dopo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, altri quattro ’big’ della politica nazionale saranno in città la prossima settimana a sostegno dei vari candidati sindaco. Martedì 2 maggio il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, sarà all’ Hotel Michelangelo alle 21 per sostenere la candidatura a sindaco di Josè Kenny. Sempre martedì, alle 18 all’Hotel Garden, si terrà una convention di Fi alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli.

Giovedì 4 sarà invece in città l’ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte. Appuntamentio alle 18.30 in Corso Tacito, all’altezza di Largo Elia Rossi Passavanti, per sostenere la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli. Venerdì alle 11.30 al comitato elettorale di via Roma interverrà Matteo Richetti, capogruppo alla Camera per Azione- Italia Viva, a sostegno del candidato sindaco Josè Maria Kenny e degli aspiranti consiglieri Michele Pennoni e Donatella Virili.