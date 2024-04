Bici e solidarietà nel ricordo di Paolo. Medico amatissimo e amico prezioso

L’idea è spuntata in un giorno d’inverno quando Silvia, una collega di lavoro, in sella alla bici, passando davanti all’ospedale ha immaginato tante biciclette e con esse tante persone a pedalare insieme, nel ricordo di Paolo. Da questo pensiero estemporaneo è nata una bella iniziativa che domenica mattina ha visto circa 250 persone in sella alle loro biciclette mettersi su strada da Città di Castello verso Lama, in quello sport che il dottor Paolo Biagini amava così tanto, "anche per ‘staccare’ dai pensieri del lavoro". Paolo era un medico, molto amato sia dai colleghi che dai tantissimi pazienti incontrati: "Proprio per ridare idealmente indietro tutto l’amore che ha lasciato tra di noi, abbiamo pensato a questa iniziativa", dicono gli organizzatori Antonello Donati, Silvia Franchi ed Ettore Marini. Ma “Pedalando con Paolo“ non è stata solo una bella mattinata di sport baciata dal sole, ma anche un modo per raccogliere fondi da devolvere al reparto di Medicina dell’ospedale di Città di Castello dove il dottor Biagini in camice bianco ha trascorso una vita intera. La partenza dal ciclodromo comunale di Città di Castello, poi via lungo il percorso che costeggia il Tevere fino alla chiesa parrocchiale di Lama, dove ad accogliere il gruppo c’era don Francesco Mariucci, caro amico del dottor Biagini. Prima della colazione offerta ai partecipanti, gli organizzatori hanno presentato i risultati delle donazioni legate all’iniziativa che hanno superato la cifra di 2 mila euro.

"Questa cifra – precisano gli organizzatori – sarà destinata all’acquisto di presidi a favore dei pazienti del reparto di medicina dell’ospedale di Città di Castello, dove per anni il dottor Biagini ha lavorato". A suggello della mattinata anche la presenza del dottor Silvio Pasqui, direttore del presidio ospedaliero, che ha ricordato il grande valore di Paolo Biagini, con alcuni aneddoti circa la sua precisione, la generosità e l’altruismo con cui aveva sempre svolto la sua professione, così da renderlo indimenticabile a tutti coloro che lo hanno incontrato. Alla moglie Valentina è stato infine consegnato un assegno da devolvere a favore dell’ospedale mentre gli organizzatori hanno ringraziato tutti i presenti invitandoli alla prossima edizione, "con l’intento di continuare a far vivere l’amore e la generosità di Paolo".

Cristina Crisci