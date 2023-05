Bici a pedalata assistita La città tappa del Giro

GUALDO TADINO – Il via all’ottava tappa del Giro-E, evento collaterale del Giro d’Italia, verrà dato alle 11,40 di sabato prossimo dalla piazza Martiri. L’evento prevede la partecipazione di circa 100 ciclisti ed ex ciclisti professionisti (tra cui Damiano Cunego e Amedeo Tabini), capitani delle loro squadre, che utilizzeranno la bici a pedalata assistita e percorreranno il tratto conclusivo della tappa Terni-Fossombrone del Giro d’Italia, anticipando l’arrivo della corsa rosa: un percorso di 74.9 km. La giornata vedrà coinvolta tutta la città, in particolare il centro storico fin dalle 10 della mattina: il palco della partenza sarà allestito in piazza Martiri, il Villaggio Green in piazza Mazzini. Una appuntamento che durerà fino a pomeriggio inoltrato, visto che sarà possibile visitare il Villaggio Green dove saranno distribuiti regali e gadget, e si potrà anche assistere su grandi schermi all’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Fossombrone: il transito della stessa tappa a Gualdo Tadino avverrà intorno alle ore 14. I dettagli dell’evento sono stato illustrati ieri dal sindaco Massimiliano Presciutti, dall’assessore allo sport, Stefano Franceschini, e dal comandante della Polizia municipale, il maggiore Gianluca Bertoldi.