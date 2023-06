Biblioteca, digitalizzazione Il patrimonio culturale verrà pian piano acquisito

È in corso alla biblioteca comunale il secondo intervento di digitalizzazione dell’antico e ricco patrimonio bibliografico di proprietà del Comune, nell’ambito degli interventi previsti da "Agenda urbana". La digitalizzazione è effettuata all’interno, dove è stata predisposta una sala per l’operazione. Gli interventi sono stati due: il primo a cura dell’azienda "Made Word" per 33 mila scansioni e l’attuale a cura dell’azienda "In arte" per 75 mila scansioni. La filiera di questo progetto molto tecnico è corta perché i volumi si trovano negli scaffali compact del piano terra della biblioteca. Nel progetto è coinvolto il Centro studi Villa Montesca: il patrimonio Franchetti conserva molti carteggi e volumi significativi, oltre alla documentazione sulle scuole rurali. La fase già compiuta ha riguardato gli esemplari più significativi posseduti dalla biblioteca: sono state effettuate circa 33 mila scansioni di varie tipologie di documenti (21 mila 300 di bobine riproducenti una parte degli Annali o Riformanze del Comune, già microfilmate nell’ambito di un precedente piano risalente agli anni ‘90). Il progetto in corso riguarda altre 75 mila scansioni, che devono essere compiute, corrispondendo a precisi standard di qualità e tecnici, previsti dal capitolato di affidamento, per poter essere inseriti nel sito del Ministero della Cultura. In questa fase sono stati digitalizzati anche i periodici locali (dal 1876 ai primi del ‘900: si tratta di importanti testimonianze della vita sociale, politica, economica e di costume della nostra città), monografie appartenenti al cosiddetto Fondo Antico Sezione Locale, pubblicazioni che vanno dalla seconda metà dell’800 ai primi anni del secolo successivo, carte geografiche, manoscritti tra i quali spiccano per bellezza e antichità i libri Corali (XIII-XIV secolo), definiti anche Antifonari. Nel nuovo affidamento alla ditta "In arte" le 75mila scansioni riguardano varie tipologie di documenti, in parte di proprietà del Comune, in parte della Regione. Tra di essi quelli del patrimonio bibliografico e documentario proveniente dal lascito dei baroni Franchetti, conservato a Villa Montesca e Tela Umbra. Relativamente alla biblioteca di Leopoldo Franchetti e Alice Hallgarten la digitalizzazione riguarda per ora il filone pedagogico-educativo di Alice, quello più richiesto ai fini della ricerca.