Biblioteca comunale “sostenibile“. A disposizione le bici elettriche

ORVIETO La cultura si mette in movimento e diventa sostenibile. La biblioteca comunale partecipa a “M’illumino di Meno“, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Dal 17 al 21 febbraio, durante gli orari di apertura, la biblioteca metterà a disposizione gratuitamente le sue sei biciclette elettriche per tutti gli utenti, residenti e turisti. Lo slogan utilizzato per l’iniziativa “M’illumino di meno… pedalo di più“ diventa quindi un invito concreto a sperimentare un mezzo ecologico e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. L’iniziativa è stata presentata dal responsabile della biblioteca Roberto Sasso in diretta su Rai Radio2. Da tempo la biblioteca comunale utilizza le biciclette elettriche, finanziate nell’ambito della Strategia dell’Area interna per un servizio fondamentale per la comunità. Il personale infatti effettua consegne a domicilio dei libri a chi, per difficoltà di spostamento, non può recarsi in sede, garantendo così l’accesso alla lettura e alla cultura. Un modo per unire sostenibilità e inclusione, portando i libri direttamente nelle case di chi ne ha più bisogno. Nei prossimi mesi il servizio di consegna a domicilio verrà ulteriormente potenziato attraverso accordi con i Centri anziani e i medici di medicina generale, per ampliare la diffusione del servizio e raggiungere ancora più persone in difficoltà. Inoltre, le biciclette elettriche verranno utilizzate per collegare e rifornire i punti “Fuori scaffale“ all’ospedale di Orvieto, rendendo ancora più capillare la presenza della biblioteca sul territorio. L’impegno della biblioteca per la mobilità sostenibile proseguirà anche nei prossimi mesi: a partire da marzo sarà possibile usufruire gratuitamente delle biciclette un sabato al mese, offrendo a residenti e visitatori un’opportunità in più per scoprire la città in modo ecologico.