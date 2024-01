Biblioteca, che numeri!. Oltre 10mila libri in prestito

FOLIGNO - Quasi 10mila prestiti. Questo il traguardo della biblioteca comunale nel 2023. L’occasione per fornire i numeri è la cerimonia di premiazione dei lettori dell’anno, ovvero gli utenti adulti e bambini che, nel corso del 2023, hanno preso in prestito più libri. Tra gli adulti ci sono Claudia Monetti, da sempre una delle lettrici più affezionate che frequentano la biblioteca, che ha preso in prestito ben 105 libri; Galyna Kulyk con 94 libri; Giovanni Paoli con 82 libri. Questi lettori hanno avuto in omaggio il nuovo catalogo della mostra su Mirò, in corso a Palazzo Trinci. La premiazione annuale, appunto, è stata anche l’occasione per fare un bilancio dei prestiti di libri in biblioteca: nel 2023 i prestiti a domicilio sono stati 9973, di cui quasi 4000 effettuati in biblioteca ragazzi. I prestiti totali sono in forte aumento rispetto ai circa 7400 del 2022. Le donne hanno letto più degli uomini (6233 prestiti contro 3740). La narrativa contemporanea si conferma il genere più richiesto: i libri più letti nella biblioteca centrale sono stati “Violeta“ di Isabel Allende, a seguire “Il rosmarino non capisce l’inverno“ di Matteo Bussola, a seguire “La collina dei delitti“ di Roberto Caboni. Tra gli autori più amati spiccano anche Donato Carrisi, Gianrico Carofiglio, Ilaria Tuti. Per i bambini, il personaggio “Tea“, creato da Silvia Serreli, è il più amato. La serie preferita è “Diario di una schiappa“. I nuovi iscritti in biblioteca, nel 2023, sono stati 1140, di cui quasi 300 bambini.