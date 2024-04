Biblioteca a misura dei giovani: ecco il progetto

ORVIETOUno spazio di aggregazione sempre più fruibile dai giovani, un hub socio-culturale aperto tutto il giorno dal lunedì al venerdì, animato da laboratori e attività anche serali che vanno oltre la lettura e spaziano dal cinema alla musica, dai fumetti al gaming. Da lunedì 15 aprile alla nuova biblioteca pubblica ’Luigi Fumi’ parte il progetto “Un sottile desiderio di conoscenza“, finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili nell’ambito dell’avviso pubblico "Giovani in biblioteca", finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. La proposta del Comune è stata selezionata insieme ad altre 97 in tutta Italia ed è stata finanziata per 149.600 euro dal Dipartimento, a cui si aggiunge un co-finanziamento del Comune di 37mila euro per un importo complessivo di 187mila euro.Il progetto, di 18 mesi, vede il Comune capofila di un partenariato selezionato tramite avviso pubblico